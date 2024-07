Razzia in Brandenburg Polizei geht gegen rechtsextremes Magazin „Compact“ vor

Die Polizei hat in Brandenburg Räumlichkeiten durchsucht, die dem vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften „Compact“-Magazin zugeordnet werden. Reporter beobachteten am Dienstagmorgen, wie Einsatzkräfte in ein Haus in Falkensee eindrangen, dessen Adresse im Impressum des Magazins genannt wird.