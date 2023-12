Innenministerium setzt auf Polizeipräsenz Die Silvestertaktik der Polizei in NRW

Kurz vor dem anstehenden Jahreswechsel wächst die Sorge vor neuerlichen Ausschreitungen und Attacken gegen Rettungskräfte in der Silvesternacht. Aus diesem Grund setzt das nordrhein-westfälische Innenministerium auf massive Polizeipräsenz in den Städten. Wie unsere Redaktion aus dem Landesinnenministerium erfuhr, werden landesweit mehr als 6600 Polizisten auf den Straßen für Sicherheit und Ordnung in der Silvesternacht sorgen. „Das sind 500 Einsatzkräfte mehr als im Jahr zuvor“, hieß es aus dem NRW-Innenministerium.