Nach Vorfällen in NRW : Polizei-Studie zu Rassismus: Seehofer bekräftigt Ablehnung

Berlin Es bleibt dabei: Bundesinnenminister Horst Seehofer will keine Studie, die sich ausschließlich mit der Polizei und dem Vorwurf eines strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei beschäftigt.

„Das war ein Schlag in die Magengrube“, kommentierte der CSU-Politiker die Vorfälle in NRW in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Er sei dennoch überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit der Polizisten und Polizistinnen „fest auf dem Boden unserer Verfassung“ stehe.