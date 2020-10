Kostenpflichtiger Inhalt: Rassistische Chats : Rechtsextremismus-Enthüllungen bei der Polizei „im Wochentakt“

Nach Entdeckungen in Hessen, NRW, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ermittelt nun auch die Berliner Polizei in den eigenen Reihen. Foto: Paul Zinken

Berlin Auch in Berlin wurde nun eine Chatgruppe entdeckt, in der sich Polizeibeamte rassistisch betätigten und Neonazis als „Verbündete“ bezeichneten. Hier hatten sich Polizistinnen an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie mit dem Chatverhalten ihrer Kollegen nicht einverstanden waren.