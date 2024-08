Marlehn Thieme im Interview Präsidentin der Welthungerhilfe: „Deutschland first ist rückwärtsgewandt“

Interview · Die Entwicklungszusammenarbeit ist in Verruf geraten – und die FDP will das zuständige Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gleich ganz abschaffen. Marlehn Thieme, Präsidentin der in Bonn ansässigen Welthungerhilfe, warnt die Ampel: Die Existenz von Menschen werde bedroht.

20.08.2024 , 15:15 Uhr

Marlehn Thieme ist Präsidentin der in Bonn ansässigen Welthungerhilfe. Foto: picture alliance/dpa/Christoph Soeder

Von Hagen Strauß