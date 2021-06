Programm für Bundestagswahl : Präsidiensitzung der Union endet nach nur knapp zwei Stunden

Berlin Knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl haben sich CDU und CSU weitgehend auf ein Wahlprogramm verständigt. Einige Streitpunkte werden aber wohl bleiben.

Nach nur knapp zwei Stunden ist die Klausur der Spitzen von CDU und CSU in Berlin am Sonntagabend zu Ende gegangen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollen die Präsidien beider Parteien erst am Montagmorgen inhaltlich über ihr gemeinsames Wahlprogramm der Union beraten.