Kommentar zu den Reformplänen für die Bundeswehr Prestigeverlust für den Standort Bonn

Wird das jetzt die nächste der ungezählten Bundeswehrreformen, mit denen noch fast jede Bundesregierung versuchte, der Truppe ihren Stempel aufzudrücken, und damit bis zur Abwahl doch nicht richtig fertig wurde? Eher nicht. Denn Verteidigungsminister Boris Pistorius schreibt ein schlüssiges Konzept seiner Vorvorgängerin fort und hat damit nicht nur Argumente, sondern auch die knappe Zeit auf seiner Seite. Beides ist ein Vorteil in einer Phase, in der sich die strategische Lage in Europa erschreckend dynamisch verändert.