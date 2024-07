Louisa Specht-Riemenschneider aus Bonn Amtsantritt der neuen Datenschutzbeauftragten steht fest

Seit Mitte April wurde die Bonner Rechtswissenschaftlerin Louisa Specht-Riemenschneider als neue Bundesdatenschutzbeauftragte gehandelt, am 16. Mai war es dann soweit: Der Bundestag wählte sie offiziell in ihr Amt. Unklar war bisher, wann sie ihre Arbeit aufnimmt. Wie sie dem General-Anzeiger nun bestätigte, wird sie ihr Amt am 3. September antreten.