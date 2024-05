Demonstrationen Propalästinensische Aktivisten besetzen Berliner Uni

HU-Präsidentin Julia von Blumenthal sagte, die Besetzung von Räumen am Institut für Sozialwissenschaften werde bis Donnerstag, 18.00 Uhr, erlaubt. „Wir erwarten, dass die Besetzer danach das Gebäude friedlich verlassen.“ Zudem werde zuvor am Nachmittag eine Diskussionsveranstaltung (von 15.00 bis 17.00 Uhr) organisiert, an der sich neben den Aktivisten auch das Präsidium und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligen.