Kommentar zu den Protesten gegen die AfD Die AfD tritt das Lagerfeuer aus

Sportveranstaltungen haben etwas Verbindendes. Das Jahr 2024 bietet mit Fußball- und Handball-EM im eigenen Land eigentlich Anlass genug für ein Lagerfeuergefühl in Deutschland. Gemeinsam Daumen drücken, gemeinsam jubeln. Doch es braucht in diesen Januartagen schon viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sich so ein kollektives Glück wieder einstellt. Denn das gemütliche Zurücklehnen ist vorbei. Es gilt vielmehr zu zeigen, aus welchem Holz unsere demokratische Gesellschaft geschnitzt ist. Dafür beginnen die Menschen auf die Straße zu gehen. Es können gar nicht genug sein.