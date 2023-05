Konferenz in Königswinter Umweltminister diskutieren auf dem Petersberg auch über Wölfe

Etwa 20 Bauern demonstrierten in der Nähe des Tagungsortes. Auf Schildern standen Forderungen wie „Unsere Tiere sind kein Wolfsfutter“ und „Problemwölfe endlich entnehmen“. Am Himmel kreiste ein Kleinflugzeug mit dem Banner „Wolfspolitik - jetzt ändern!“. In einer Umzäunung stand ein Schaf mit Lämmern - stellvertretend für die in den Augen der Bauern gefährdeten Weidetiere.