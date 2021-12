Demonstrationen : Proteste gegen Corona-Maßnahmen: Ausschreitungen in Bautzen

Proteste gegen Corona-Maßnahmen: Ausschreitungen in Bautzen

Gerangel mit Polizisten bei einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Bautzen. Foto: Bernd März/B&S/dpa

Bautzen Im sächsischen Bautzen sind bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen Polizisten verletzt worden. 100 Menschen werden festgesetzt - unter ihnen wohl auch Personen aus dem extremistischen Spektrum.

Bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen ist es in Bautzen zu Ausschreitungen gekommen. Mehr als zehn Polizisten wurden nach Angaben der Polizei am Montagabend in der sächsischen Stadt verletzt und einige Fahrzeuge beschädigt.