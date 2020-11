Bürgermeister „fassungslos“ : Proteste in Hildburghausen: Polizei setzt Pfefferspray ein

Hildburghausen Der Landkreis Hildburghausen weist in der Corona-Pandemie bundesweit das höchste Infektionsgeschehen aus. Ein harter Lockdown soll die Welle brechen. Doch mehrere hundert Menschen ziehen dagegen in Hildburghausen singend durch die Straßen.

Der Protest in der Südthüringer Stadt wurde am Mittwochabend nach knapp zwei Stunden von der Polizei mit Hilfe von Pfefferspray aufgelöst. Landes- und Kommunalpolitiker zeigten sich am Donnerstag entsetzt über den Aufmarsch und appellierten an die Menschen, die Corona-Auflagen zu befolgen.