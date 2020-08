Befragung des Angeklagten : Prozess im Mordfall Lübcke geht weiter

Frankfurt/Kassel Stephan Ernst hat den tödlichen Schuss auf Kassels Regierungspräsidenten gestanden. Doch wie glaubwürdig ist er, und wie ist die Rolle des Mitangeklagten?

Mit Fragen an den Hauptangeklagten wird in Frankfurt der Prozess im Mordfall Walter Lübcke fortgesetzt. Stephan Ernst hatte am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht die Schussabgabe auf Kassels Regierungspräsidenten eingeräumt.