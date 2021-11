Quarantäne-Regeln in NRW : Das müssen Sie als Kontaktperson eines Corona-Positiven wissen

Wer muss in NRW in Quarantäne? Hier finden Sie alle wichtigen Infos. Foto: dpa/Robert Michael

Service Bonn Es ist gar nicht so leicht, den Überblick über die vielen Corona-Maßnahmen zu behalten. Wir erklären, in welchem Fall Sie in NRW in Quarantäne müssen und wie sich die Regelungen für Geimpfte und Genesene unterscheiden.

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und steigt. Und damit naturgemäß auch die Zahl derjenigen, die zur Kontaktperson werden – sich also über längere Zeit nahe einer infizierten Person aufgehalten haben.

Bei mehr als 7000 Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen innerhalb eines Tages (Stand: 17. November 2021) stellt sich die Frage: Müssen auch geimpfte Menschen in NRW als Kontaktperson in Quarantäne? Bevor wir die grundsätzlichen Regelungen aus der Corona-Schutzverordnung erläutern, möchten wir darauf hinweisen, dass örtliche Gesundheitsämter von diesen Maßnahmen abweichen können.

Wer muss in NRW in Quarantäne?

Die Quarantäne-Pflicht in Nordrhein-Westfalen gilt für folgende Personen:

Personen mit Corona-Symptomen oder einem positiven Schnelltest, die auf das Ergebnis ihres PCR-Tests warten

Personen, deren PCR-Test-Ergebnis positiv ist

Personen, die mit positiv Getesteten in einem Haushalt leben und nicht immunisiert sind.

Ob sich eine ungeimpfte Person, die engen persönlichen Kontakt zu einer infizierten Person hatte, in Quarantäne begeben muss, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt.

Wer muss in NRW nicht in Quarantäne?

Grundsätzlich gilt: Wer gegen das Coroanvirus immunisiert ist, muss nicht in Quarantäne – auch nicht, wenn sie mit der infizierten Person im selben Haushalt leben. Treten jedoch bei geimpften oder genesenen Kontaktpersonen innerhalb von zehn Tagen Krankheitssymptome auf, sind sie verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben und testen zu lassen.

Wie lange dauert die Quarantäne in NRW?

Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. Folgende Regelungen gelten:

Personen, deren eigener PCR-Test positiv ausgefallen ist, müssen 14 Tage in Quarantäne bleiben. Sofern keine Krankheitssymptome mehr vorliegen, müssen sie am letzten Tag der Quarantäne einen negativen Schnelltest oder bei einem schweren Verlauf einen negativen PCR-Test vorweisen.

Wer vollständig geimpft oder genesen ist und dennoch ein positives PCR-Testergebnis hat, kann die Quarantäne bereits nach fünf Tagen beenden – allerdings nur, wenn keine Symptome vorliegen und ein PCR-Test negativ ausfällt.

Bei Nicht-Immunisierten, die sich als Haushaltsangehörige einer positiv getesteten Person in Quarantäne befinden, endet die Quarantäne nach zehn Tagen – vorausgesetzt, sie haben keine Krankheitssymptome entwickelt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Quarantäne auch früher beendet werden; über diese Einzelfälle entscheidet das Gesundheitsamt.

Bei Menschen, die das Gesundheitsamt als Kontaktperson in Quarantäne geschickt hat, entscheidet das Gesundheitsamt auch über das Ende der Quarantäne.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Quarantäne-Regeln halte?

„Wer sich nicht an die Quarantäneregeln hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit“, erklärt die Landesregierung. Dafür kann eine Geldbuße bis zu 25.000 Euro fällig werden.