Verordnung gilt seit 16. Januar : Diese Quarantäne-Regeln gelten aktuell in NRW

Mögliche Covid-19-Infektion : Was tun, wenn die Corona-App eine rote Warnung zeigt? Solange der quadratische Hinweis in der Corona-Warn-App grün ist, ist alles in Ordnung. Springt er auf Rot, besteht ein erhöhtes Risiko sich an Covid-19 angesteckt zu haben. Wie geht es dann weiter? Und was gilt für Geimpfte?