Überblick für Geimpfte, Ungeimpfte und Kinder : Diese Quarantäne-Regeln gelten jetzt in NRW

Maskenpflicht in bestimmten Bereichen verlängert : Diese Corona-Regeln gelten aktuell in NRW Nach mehr als zwei Jahren Pandemie sind die meisten Maßnahmen in NRW inzwischen aufgehoben worden. In einigen Bereichen gelten aber weiterhin Masken- und Testpflicht. Eine Übersicht über die aktuellen Corona-Regeln.