Tausende Teilnehmer erwartet : „Querdenken“-Demo in Leipzig gestartet

Diese Teilnehmerin der „Querdenken“-Demo in Leipzig hat keinen Mangel an Schutzmasken. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig Keine leichte Aufgabe für die Polizei in Leipzig: 27 Demonstrationen an einem Tag, Zehntausende Menschen unterschiedlicher Lager und Positionen, Rechts- und Linksextreme.

Dagegen mussten die Organisatoren der „Querdenker“-Demonstrationen in München weitere gerichtliche Niederlagen einstecken. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies am Samstag zwei Beschwerden im Zusammenhang mit Demonstrationen sowohl an diesem Sonntag als auch von Montag bis Sonntag kommender Woche zurück. Die Stadt München hatte die Demos mit Blick auf den Infektionsschutz zuvor verboten.

Anders als bei den bisherigen Versammlungen in München und der Versammlung in Leipzig würden Demonstrationen zwischen dem 8. und 15. November in München auf den Internetseiten und Social-Media-Kanälen der „Querdenken“-Bewegung nicht erwähnt. Auch sonst sei nicht ersichtlich, dass diese Veranstaltungen in irgendeiner Form beworben oder vorbereitet würden, so das Gericht weiter. Weitere Rechtsmittel gegen die Beschlüsse können nicht eingelegt werden.