Quiz Wie gut kennen Sie das Grundgesetz?

Vor 75 Jahren wurde das Grundgesetz in Bonn verkündet. Die Entstehung der Verfassung der Bundesrepublik ist eng mit der Stadt verbunden. Hier tagte der Parlamentarische Rat, der den Gesetzestext entwarf. Und am 23. Mai 1949 wurde schließlich das Grundgesetz verkündet, das einen Tag später in Kraft trat.