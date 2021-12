Radikalisierung via Telegram : Waffen und Armbrüste bei Razzia in Dresden sichergestellt

Polizisten führen bei einer Razzia in Dresden einen Tatverdächtigen aus einem Hauseingang. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Vereitelte Terrorpläne in Hamburg, Morddrohungen in Sachsen - die neue Innenministerin weist auf die angespannte Sicherheitslage hin. In Sachsen fanden Razzien gegen radikalisierte Mitglieder einer Telegram-Chatgruppe von Corona-Leugner statt. Die rechtliche Regulierung des Messengerdienstes beschäftigt die Bundesregierung weiter.