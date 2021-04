Verkehrspolitik : Radverkehr: Fahrradlobby und Kommunen hoffen auf Trendwende

Verkehrsminister Scheuer will in Hamburg Details des neuen Nationalen Radverkehrsplans vorstellen. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg Bis 2030 soll sich auf den deutschen Straßen für Fahrradfahrer einiges verbessern. Das hat sich der Bund vorgenommen und will dafür auch Geld in die Hand nehmen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will Details am Dienstag bei einem Kongress in Hamburg präsentieren. Nach der Verabschiedung des Plans hatte der CSU-Politiker angekündigt, der Bund investiere bis 2023 etwa 1,46 Milliarden Euro in den Radverkehr. Die finanzielle Förderung des Radverkehrs durch Bund, Länder und Kommunen solle sich perspektivisch an rund 30 Euro je Person und Jahr orientieren, doppelt so viel wie 2020.