Ex-AfD-Politiker : Anklage gegen Stefan Räpple wegen Aufruf zum Sturz der Regierung

Koblenz Er soll zum gewaltsamen Sturz der Bundesregierung aufgerufen und die Bundesrepublik als „Willkürstaat“ bezeichnet haben: Stefan Räpple, ehemaliger Landtagsabgeordneter der AfD in Baden-Württemberg, bekommt es nun mit der Justiz zu tun.

Außerdem soll Räpple am 21. August 2020 in einem Beitrag im Internet die Bundesrepublik als „Willkürstaat“ und „letzten Dreck“ verächtlich gemacht haben. Am gleichen Tag soll er in Berlin bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik der Bundesregierung gemeinsam mit weiteren Demonstranten auf die Treppe des Reichstagsgebäudes vorgedrungen sein und dabei Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben, die versuchten, den Aufgang zu räumen. Das Landgericht Mainz muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden.