Terrorismus RAF-Ermittler stellen sich auf lange Fahndung ein

Die mutmaßliche Komplizin der beiden Männer, die unter falscher Identität in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gelebt hatte, wurde am 26. Februar festgenommen. Sie gehörte wie Garweg (55) und Staub (69) der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) an, die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübt und Menschen getötet hatte. Die 65-Jährige sitzt in Untersuchungshaft im Frauengefängnis in Vechta. Klette, Staub und Garweg wurden beziehungsweise werden auch wegen mehrerer Raubüberfälle gesucht, bei denen auch auf Menschen geschossen wurde. Unklar war zunächst, warum die Serie von Raubüberfällen 2016 abriss.