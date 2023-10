Wiedervereinigung Ramelow: Menschen im Osten nicht den Falschen überlassen

In den 33 Jahren nach der Wiedervereinigung sei viel geschafft worden, sagte er weiter. „Wir müssen uns aber auch eingestehen, dass der Einheitsprozess weder strukturell noch in den Köpfen oder gar in den Herzen abgeschlossen ist.“ Die großen Hoffnungen und Erwartungen in die Wiedervereinigung seien nicht immer erfüllt worden.