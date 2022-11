Thüringer Ministerpräsident : Ramelow warnt Union vor Blockade beim Staatsbürgerschaftsrecht

Berlin Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die Unionsparteien aufgefordert, eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts nicht erneut wegen kurzfristiger parteipolitischer Interessen zu blockieren.

Eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechtes wäre schon vor 20 Jahren fällig gewesen, betonte der Linke-Politiker. Damals aber habe die CDU in Hessen bei der ersten Landtagswahl nach dem Wahlsieg 1998 von Rot-Grün im Bund „blockiert und mit ihrer Kampagne de facto gegen Ausländer unterschreiben lassen“. Ramelow stellte eine Zustimmung der von ihm geführten rot-grün-roten thüringischen Minderheitsregierung im Bundesrat für eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts in Aussicht. „Ich schaue mir dann den Gesetzestext an, begleite es aber positiv und werde das sehr unterstützen“.