Leichlingen : Randalierer mit Bengalos vor Haus von NRW-Innenminister

Leichlingen Am Wohnort von Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, versammeln sich Vermummte, zünden Bengalos und rufen Parolen. Jetzt ermittelt die Polizei.

In der Nahe des Privathauses von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) in Leichlingen ist es am Sonntagnachmittag zu einer „Spontanversammlung“ von Randalierern gekommen. Das teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.