Kriminalität : Razzia gegen Schleuserbande in Berlin und Hamburg

Die Bundespolizei hat am frühen Morgen Objekte in Berlin und Hamburg durchsucht. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Frankfurt am Main/Berlin/Hamburg- In einem Ermittlungsverfahren gegen eine mutmaßliche Schleuserbande hat die Polizei mehrere Objekte in Hamburg und Berlin durchsucht.



Die Bundespolizei hat am frühen Donnerstagmorgen Objekte in Berlin und Hamburg wegen des Verdachts der bandenmäßigen Einschleusung von Ausländern durchsucht. Wie die zuständige Bundespolizei Flughafen Frankfurt am Main mitteilte, untersuchten die Ermittler sieben Objekte. Nähere Angaben machten die Beamten zunächst nicht. Die Razzien dauerten am Morgen noch an. Einzelheiten wollte die Bundespolizei im Laufe des Tages bekanntgeben.

