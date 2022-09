Nach Putin-Ankündigung : Reaktionen auf Teilmobilmachung: „Zeichen der Schwäche“

Bundeskanzler Olaf Scholz in der SPD-Parteizentrale. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Putins Ankündigung einer Teilmobilmachung wird von der Bundesregierung, Koalitionspolitikern und von Vertretern anderer Parteien als Zeichen der Schwäche, Verzweiflungstat aber auch als neue Eskalation bewertet.

Die Anordnung einer Teilmobilmachung in Russland mit der geplanten Einziehung von 300 000 Reservisten wird von Regierungs- und Außenpolitikern in Deutschland vorrangig als „Zeichen der Schwäche“ gedeutet. Zugleich wurden am Mittwoch Sorgen vor einer weitere Eskalation laut.