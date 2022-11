Demonstrationen : Rechte Kundgebung trifft auf starken Gegenprotest in Leipzig

Rechte Kundgebung trifft auf starken Gegenprotest in Leipzig

Teilnehmer einer Demonstration werden von Polizisten gestoppt. Die Initiatoren der rechten Demo unter dem Motto "Ami go home" fordern von den USA, ihre Truppen und Atomwaffen auf deutschem Boden abzuziehen. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Leipzig Gruppen aus dem rechten Spektrum fordern in Leipzig „Ami go home“. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Beteiligung ist jedoch nicht groß: Statt angemeldeten 15.000 kommen nur etwa 900 Menschen.

Unter dem Motto „Ami go home“ („Ami geh nach Hause“) haben sich in Leipzig laut Polizei mehrere Hundert Menschen vor dem Bundesverwaltungsgericht nahe dem US-Generalkonsulat versammelt - unter starkem Gegenprotest in der Stadt. Sie forderten die USA auf, ihre Truppen und Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen.