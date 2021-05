Kostenpflichtiger Inhalt: Entwurf der NRW-Landesregierung : Rechtliche Bedenken bei neuem Versammlungsgesetz

Der Innenausschuss im Landtag befasst sich am Donnerstag mit dem Gesetzentwurf zum Versammlungsrecht. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Düsseldorf Der Gesetzentwurf der schwarz-gelben Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ist am Donnerstag Thema im Landtag und muss laut Gutachtern und Grünen-Fraktion in wichtigen Punkten nachgebessert werden.