Rechtsstreit in Bad Godesberg Wie viel Kinderlärm müssen Nachbarn dulden?

Ein Wohnungseigentümer aus Bad Godesberg beschwert sich über Kinderlärm in der Wohnung unter seiner. Er zieht vor Gericht und hat Erfolg: Wenn seine Nachbarn den Lärm ihrer Kinder nicht unterbinden, droht ihnen ein Bußgeld von bis zu 250.000 Euro. Bernhard von Grünberg und Florian Sandführ vom Deutschen Mieterbund erklären, wie laut Kinder in der Wohnung sein dürfen – und was im Konfliktfall hilft.