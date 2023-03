Sprach-Untersuchung Reden im Bundestag teils unverständlich

„Die Reden richten sich an die Öffentlichkeit, allerdings stehen dazwischen die Medien“, sagte Maurer. In deren Berichterstattung müssten sie mit ihren Reden vordringen. „Und die Abgeordneten haben Erfahrung damit, was man sagen muss, um am Abend in den Tagesthemen vorzukommen“, sagte Maurer. Zu emotionalisieren oder den politischen Gegner zu attackieren, das gehört ihm zufolge zu den bewährten Methoden. „Studien zeigen, dass das Klima rauer wird im Parlament.“