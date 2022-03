Russische Invasion : Regierung will Geflüchtete rasch in Arbeitsmarkt integrieren

Regierung will Geflüchtete rasch in Arbeitsmarkt integrieren

Hubertus Heil (SPD) bei einer Plenarsitzung im Deutschen Bundestag. Der Bundesarbeitsminister will bei einem Gipfel mit Arbeitgebern und Gewerkschaften die Arbeitsmarktintegration ukrainischer Flüchtlinge diskutieren. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Hunderttausende Geflüchtete aus der Ukraine sind schon in Deutschland. Immer mehr rückt die Frage in den Fokus, wie die Integration auch langfristig gelingen kann - etwa auf dem Jobmarkt.

Mit der Erfassung von Qualifikationen, weit mehr Sprachkursen und erleichterten Anerkennungen von Abschlüssen sollen Flüchtlinge aus der Ukraine rasch gute Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland finden können.

Das ist das Ziel, das Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach einem Spitzengespräch mit Arbeitgebern, Gewerkschaften, Kammern, Handwerk, Bundesagentur für Arbeit und anderen am Mittwoch in Berlin formulierte. „Es wird auch eine große Aufgabe für unseren Sozialstaat sein, der wir uns zuwenden“, sagte Heil.

„Wir haben es wahrscheinlich mit der größten Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun“, so Heil. Wirtschaftliche Folgen, die bereits zu spüren seien, sollten etwa mit Kurzarbeit und Wirtschaftshilfen abgefedert werden. Es sei eine „große humanitäre Aufgabe“, viele Geflüchtete gut aufzunehmen, Schutz zu geben und sie zu versorgen.

Ukrainische Flüchtlinge erhielten mit dem Aufenthaltstitel auch einen sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. „Wir sehen die Menschen, die zu uns kommen, nicht in erster Linie als Arbeitskraft, sondern als schutzbedürftige Menschen“, sagte Heil. Zugang zu Sprachkursen sei bereits geschaffen. „Aber wir müssen Sprachkurse auch ausrollen und ausweiten.“ Geschaffen werden müssten auch mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten, wobei aus dem Kreis der Geflüchteten Betreuerinnen und Betreuer eingesetzt werden könnten.

Viele mit akademischer Ausbildung

Zentral sei, die Erfassung der Qualifikationen. Rund die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer hätten auch eine akademische Ausbildung. Doch die Berufe seien nicht identisch mit denen in Deutschland. Entsprechend Ausgebildete sollten nicht als Hilfskräfte arbeiten müssen, sondern passende Stellen in Deutschland finden. Um die Qualifikationen anerkennen zu können, seien weitere Gespräche mit der Bundesbildungsministerin, der Kultusministerkonferenz und der Konferenz der Landesarbeitsministerinnen und -minister vereinbart. Heil beschrieb dies als komplizierten Prozess, der nun aber schnell vorangetrieben werden solle.

Zahlen darüber, wie viele Betroffene bereits in Deutschland arbeiteten oder bald auf dem Jobmarkt erwartet würden, gebe es noch nicht, sagte Heil. Erwogen werde, dass sie künftig nicht mehr wie bisher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterstützt würden, sondern nach dem Sozialgesetzbuch II. Dann wären die Jobcenter zuständig.

Pragmatisches Vorgehen nötig

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sagte: „Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, braucht es vor allem ein pragmatisches und effizientes Vorgehen.“ Die Arbeitgeber stünden bereit, ihren Beitrag zur Integration in den Arbeitsmarkt und in Ausbildung zu leisten. „Was vor uns liegt, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der Politik und Wirtschaft an einem Strang ziehen müssen.“ Zur Unterstützung einer Beschäftigung von jenen, die bleiben möchten, sei es wichtig, dass Kapazitäten für den Spracherwerb geschaffen und bürokratische Hürden etwa bei der beruflichen Anerkennung abgebaut würden.