Flut und Pegelmessungen : Wann sich das Wasser an welcher Stelle befand

Region Während des Starkregens, dessen Fluten die Region vielerorts verwüsteten, waren einige Pegelmessstellen im Hochwassergebiet kaputt oder überfordert. Wann sich das Wasser an welcher Stelle befand, erklären Experten.

Die Steinbach mündet in den Orbach und das Wasser fließt dann über Swist und Erft in den Rhein. Die nächste Pegelstelle in der Swist bei Morenhoven verzeichnete den starken Anstieg ab etwa 13 Uhr. Wenn man von einer Fließgeschwindigkeit von acht bis zehn Stundenkilometern ausgeht, ist das erklärlich, denn von Arloff nach Morenhoven sind es 16 Kilometer Luftlinie. In dem Swisttaler Ort ist der Scheitel der Welle etwa am Donnerstag, zwischen 6 und 8 Uhr früh, erreicht, wobei nicht ganz klar ist, ob die tatsächliche Höhe nicht über die Messwerte hinausging, weil der Pegel einfach nicht in der Lage war, das zu dokumentieren. Erst ab Mittag flachte der Wasserstand wieder ab. 18 Kilometer weiter, in Bliesheim, war die Scheitelwelle am Donnerstag um 10 Uhr erreicht. Nach grober Schätzung der Experten hätte die Flutwelle im Falle eines Dammbruches an der Steinbachtalsperre die Stadt Rheinbach nach einer Stunde erreicht, Heimerzheim nach zwei Stunden und Erftstadt nach vier Stunden. Die Prognose hat allerdings viele Unbekannte, so dass es sich nur um Näherungswerte handelt. Dadurch, dass das Starkregengebiet stundenlang über der Region festhing, ist auch an vielen Stellen gleichzeitig viel Wasser heruntergekommen, so dass der Zustrom des Oberflächenwassers die Flüsse von allen Seiten gleichzeitig gefüllt hat.