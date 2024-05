Extremismus „Reichsbürger“-Prozess: Reuß-Anwalt weist Vorwürfe zurück

Im Frankfurter Terrorprozess gegen eine mutmaßliche Gruppe von „Reichsbürgern“ hat die Verteidigung von Heinrich XIII. Prinz Reuß erneut die Vorwürfe der Anklage zurückgewiesen. Es fehlten konkrete Tatsachen in der Anklageschrift, kritisierte Verteidiger Roman von Alvensleben vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Es handele sich um eine wertende Anklage, an der er deutliche Kritik übe.