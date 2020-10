VVN-BdA : Antifaschisten-Organisation fordert Verbot von Reichsflaggen in NRW

Antifaschisten-Organisation fordert Verbot von Reichsflaggen in NRW

Personen mit Reichsflagge stehen am Folgetag eines Protests gegen die Corona-Maßnahmen auf dem Pariser Platz in Berlin. Foto: dpa/Christoph Soeder

Düsseldorf Der NRW-Landesverband der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) fordert von der Landesregierung ein Verbot der vor allem bei Rechtsextremen beliebten Reichs- und Reichskriegsflaggen.

Beim Verwenden der Flaggen in der Öffentlichkeit sollte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, teilte der Verband am Freitag in Düsseldorf mit. Zudem müssten die Fahnen eingezogen und sichergestellt werden.