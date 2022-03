Altersversorgung : Renten steigen um bis zu 6,12 Prozent

Die Renten in Deutschland sollen laut Arbeitsministerium zum Juli kräftig steigen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin Die Renten sollen zum 1. Juli um 5,35 Prozent in Westdeutschland und um 6,12 Prozent in Ostdeutschland steigen. Das teilte das Bundesarbeitsministerium am Dienstag in Berlin mit.



Das Nachrichtenportal „The Pioneer“ berichtete zuerst darüber.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-622222/2

(dpa)