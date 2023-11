Flüchtlinge Rhein zu Migration: „Haben die Belastungsgrenze erreicht“

Die Grundlage für sogenannte Rückführungen seien Rücknahmeabkommen mit Staaten, diese verweigerten aber oft die Aufnahme ihrer eigenen Staatsangehörigen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte gesagt, Deutschland müsse diejenigen „endlich im großen Stil abschieben“, die kein Recht hätten, in Deutschland zu bleiben. Weil wiederum betonte, es sei wichtig, „den Bürgerinnen und Bürgern sehr klar zu sagen, was geht und was nicht geht“.