Kommentar zum Rücktritt der Ministerpräsidentin Die Flutkatastrophe hat Malu Dreyers Amtszeit schwer belastet

Die rheinland-pfälzische SPD beweist erneut Gespür, wann und in welcher Form ein Wechsel an der Spitze von Landesregierung und Landes-SPD sinnvoll ist, um das Heft des Handelns zu behalten und trotz des miserablen Kommunal- und Europawahlergebnisses auch nach der Landtagswahl 2026 in Mainz regieren zu können. Wie beim Übergang von Kurt Beck zu Malu Dreyer und Roger Lewentz 2012/13 erhalten jetzt auch Alexander Schweitzer und Sabine Bätzing-Lichtenthäler genug Zeit, um bis zur Wahl Profil zu gewinnen.