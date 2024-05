Bundeskanzler-Adenauer-Haus Wie Schüler in Rhöndorf Demokratie lernen

Warum das Grundgesetz wichtig ist, haben die Kinder im Rahmen der „Demokratiewochen“ der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in einem Workshop gelernt. So wie schon einige andere Klassen zuvor. Die 4c aus Linz setzte sich mit dem Begriff Demokratie auseinander und was eine Diktatur für Menschen bedeutet. „Es geht darum, den Kindern die Bedeutung von Regeln und Rechten in einer Gemeinschaft deutlich zu machen“, erklärt Waibel. Die Museumspädagogin zeigte den Schülern auf, was es bedeutet, wenn eine Gruppe auf Regeln verzichtet und wie die Willkür in der Nazi-Diktatur wirkte. „Demokratie ist, wenn man seine Meinung frei sagen kann, und die Religion haben kann, die man selbst gerne mag. Und wenn nicht einer alles bestimmt“, hat die zehnjährige Lisa gelernt. „Die Schüler erleben Demokratie auch im Unterricht. Sie wählen einen Klassensprecher, gehen in das Schülerparlament, haben Mitbestimmungsrechte“, sagt Klassenlehrerin Swaantje Hoffmann.