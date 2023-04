Energiewende Ringen um Atomkraft bis zur letzten Minute

Der Essener Energiekonzern RWE, Betreiber des Kernkraftwerks Emsland in Lingen, will derweil an dem Abschalttermin am Samstag festhalten. „Der Ausstieg aus der Kernenergie ist eine politische Entscheidung. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen werden wir das Kernkraftwerk Emsland am 15.4. vom Netz nehmen“, sagte ein RWE-Sprecher.