Kenia-Koalition : Ringen um Last-Minute-Kompromiss zu Rundfunkbeitrag

Magdeburg Blockiert Sachsen-Anhalt die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Deutschland - und wenn ja, wie? Durch ein gemeinsames Nein von CDU und AfD? Die schwarz-rot-grüne Koalition versucht, in letzter Minute eine Einigung hinzukriegen - und das eigene drohende Ende abzuwenden.

Damit würde die Erhöhung vorerst faktisch blockiert, da sie nur in Kraft tritt, wenn alle Länderparlamente bis Ende Dezember dieses Jahres zustimmen. Dieses Vorgehen würde jedoch verhindern, dass die CDU zusammen mit der Oppositionspartei AfD und gegen ihre eigene Koalition eine Mehrheit bildet, um die Erhöhung zu blockieren. SPD und Grüne betonten mehrfach, in einem solchen Fall keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit der seit 2016 regierenden Koalition zu sehen. Die CDU will hingegen verhindern, als Umfaller dazustehen.

Grünen-Landeschef Sebastian Striegel will einen eigenen Kompromissvorschlag diskutieren: Ein Scheitern der von der Landesregierung eingebrachten Vorlage zum Staatsvertrag sei nicht akzeptabel. Seine Partei schlage vor, den Vertrag jetzt zu beschließen, aber die künftige Höhe des Rundfunkbeitrags erst Mitte 2021 in Kraft zu setzen. Dann könne der Staatsvertrag mit all seinen anderen Änderungen bundesweit in Kraft treten - die Länderchefs hätten aber noch ein halbes Jahr Zeit, um über eine Beitragshöhe zu verhandeln, die die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie berücksichtige.