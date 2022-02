Kampf gegen Covid-19 : Ringen um weitere Absicherungen bei Corona-Öffnungsschritten

Berlin Die Corona-Infektionszahlen sind immer noch hoch - doch die Zeichen stehen jetzt politisch auf Entspannung. Die schwierige Frage lautet aber, was bald schon alles gehen soll und welche Vorsorge es braucht.

„Nicht hopplahopp alles über Bord werfen“

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU) aus Nordrhein-Westfalen, sagte im Deutschlandfunk: „Wir sollten nicht hopplahopp alles über Bord werfen, was sich in den letzten Monaten als Schutzmechanismus bewährt hat.“ Man solle sich zwischen einzelnen Stufen 14 Tage Zeit nehmen und in beide Richtungen schauen, ob das Vorgehen gelinge oder ob man vorsichtiger sein müsse. Wüst verwies in der ARD auf Maskentragen, Testen und Hygienekonzepte. Dies solle auch nach dem 19. März möglich sein. Dann läuft nach jetziger Gesetzeslage die bundesweite Rechtsbasis für eine Reihe von Schutzmaßnahmen aus.