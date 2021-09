Kampf gegen die Pandemie : RKI-Chef warnt vor heftiger vierter Welle

Berlin Die Impfungen gegen das Coronavirus stocken. Gibt es keine Steigerung, rechnet RKI-Chef Lothar Wieler im Herbst mit einem „fulminanten Verlauf“ der aktuellen vierten Corona-Welle.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt fordert wegen der stockenden Impfkampagne einen Neustart. Viele Ungeimpfte seien keine überzeugten Impfverweigerer, sagte der Präsident der Bundesärztekammer der Deutschen Presse-Agentur. „Um diese Unentschlossenen zu erreichen, muss die Impfkampagne in Deutschland komplett neu aufgestellt werden.“ Die Aufforderung „Ärmel hoch“ habe anfangs genützt. „Jetzt aber brauchen wir viel zielgenauere Kommunikationsmaßnahmen und niedrigschwellige Impfangebote.“ Gefragt seien kreative Konzepte. „Die Impfquote ist in ganz Deutschland zu niedrig, insbesondere aber in den östlichen Bundesländern“, erklärte Reinhardt.

Die Bundesregierung will mit einer bundesweiten Aktionswoche vom kommenden Montag an Schwung in die Impfungen bringen. Gemeinsam mit den Ländern ruft sie dazu auf, an möglichst vielen Orten einfach wahrzunehmende Angebote zu machen - etwa in Sportvereinen, bei der freiwilligen Feuerwehr, in Apotheken oder Mehrgenerationenhäusern - mit dem Motto: „Hier wird geimpft“. Auf der Internetseite www.hierwirdgeimpft.de sollen Impfangebote zu finden sein.