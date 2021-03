Covid-19 : RKI: Mehr Corona-Fälle bei Kindern und Jugendlichen

Schüler einer vierten Klasse in einer Grundschule: Bei Kindern bis 14 Jahren haben sich die 7-Tage-Inzidenzen in den vergangenen vier Wochen mehr als verdoppelt. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Berlin In allen Altergruppen steigen derzeit die Fallzahlen - besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlichen. Ausbrüche betreffen momentan private Haushalte, zunehmend aber auch Kitas und Schulen.

Die Covid-19-Fallzahlen stiegen in allen Altersgruppen an, besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlichen, heißt es im jüngsten Online-Lagebericht des RKI. Ausbrüche beträfen momentan insbesondere private Haushalte, zunehmend aber auch Kitas, Schulen und das berufliche Umfeld, während die Anzahl der Ausbrüche in Alters- und Pflegeheimen abgenommen habe.

Besonders frühzeitig zeige sich die Zunahme der registrierten Infektionsfälle in der Altersgruppe bis fünf Jahre, heißt es beim RKI. Das betreffe auch die Daten zu Ausbrüchen in Kitas. Sie stiegen rasch an. Eine ähnliche Entwicklung deute sich auch nach der Öffnung der Schulen an. Bei dieser Entwicklung spiele die zunehmende Ausbreitung der leichter übertragbaren Variante B.1.1.7 eine Rolle.