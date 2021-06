Lothar Wieler im Interview : RKI-Präsident: „Es werden vermehrt Fälle bei Kindern auftreten“

Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts. Foto: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Interview Berlin Die bundesweiten Inzidenzen liegen beruhigend niedrig, doch die gefährlichere Delta-Variante ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, spricht über die Gefahr einer vierten Corona-Welle und bessere Impfangebote.



Herr Wieler, rechnen Sie damit, dass sich die Infektionslage noch im Sommer wieder verschärft?

Lothar Wieler: Zuerst einmal möchte ich festhalten, dass wir die dritte Welle überwunden haben. Der weitere Verlauf der Corona-Pandemie hängt von unser aller Verhalten ab und von der Frage, ob wir die AHA+L-Maßnahmen beibehalten. Vor allem in Innenräumen sollten wir weiterhin Mund-Nasen-Schutz tragen, die Kontakte reduzieren und Testangebote nutzten. Auch vom Impffortschritt hängt es ab, wann es wieder zu einem Anstieg der Zahlen kommt. Deshalb ist der Zeitpunkt schwer vorherzusagen. Sicher ist allerdings, dass es im Herbst und Winter wieder zu steigenden Zahlen kommt.

Wie hoch müsste der Anstieg ausfallen, dass Sie von einer vierten Welle sprechen?

Wieler: Der Begriff der „Welle“ wurde nie eindeutig definiert, das kann man auch nicht. Das wird auch im Herbst schwer festzustellen sein, weil dann ein Großteil der Menschen geimpft sein wird. Wir wissen, dass deutlich mehr als 80 Prozent der Bürger mindestens zwei Mal geimpft sein sollte, damit wir diese Pandemie in Deutschland unter Kontrolle bekommen. Das werden wir aber nicht nur anhand der Zahlen der Krankheitslast berechnen können.

Sind die Inzidenzen noch die richtige Maßeinheit?

Wieler: Sie ist nicht die, sie ist eine Maßeinheit. Wir Wissenschaftler haben die Inzidenz nie als einziges Maß genommen. Im Robert Koch-Institut haben wir von Beginn an immer verschiedenste Parameter betrachtet und auch veröffentlicht. In unseren Situationsberichten sind etwa die Krankenhaus- und Intensivauslastung, Positiv-Testraten, syndromische Surveillance, also die Erfassung von Syndromen, und andere Werte zu finden. Aber die Aussagekraft der Inzidenz wird zunehmend geschmälert. Die Inzidenz muss man außerdem immer in Relation setzen zur Impfquote.

Was muss passieren, um eine Impfquote von mindestens 80 Prozent zu erreichen?

Wieler: Die Impfbereitschaft ist momentan sehr hoch. Aktuelle Befragungen zeigen, dass sich über 80 Prozent der Menschen impfen lassen wollen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Menschen sich vor der Krankheit schützen wollen, Impfkampagnen gefahren werden, und zum anderen sich bereits zeigt, wie wirksam die Impfungen sind. Der Covid-19-bedingte gesundheitliche Schaden in der Gesellschaft hat durch die Impfungen stark abgenommen. Aber was wir noch brauchen, sind mehr aufsuchende niedrigschwellige Impfangebote, gerade für Menschen, die nicht einfach zu erreichen sind oder keinen Hausarzt haben. Wenn die Impfung auch für Kinder empfohlen wird, sollte man auch an Schulen impfen. Wenn die Menschen nicht zur Impfung kommen, muss die Impfung zu ihnen. Es wird ohnehin so kommen, dass jeder Mensch in Deutschland eine Immunität hat – entweder durch Impfung oder durch eine Infektion

Halten Sie es für ausgeschlossen, dass noch einmal schärfere Einschränkungen geben wird?

Wieler: Ausschließen kann das seriöserweise niemand. Aber was ich sicher weiß: Wenn wir jetzt vorsichtig bleiben, wenn wir jetzt in geschlossenen Räumen weiter Masken tragen, wenn wir weiter Abstand halten und die Impfungraten weiter nach oben gehen, dann können wir das vermeiden. Davon bin ich überzeugt. Ich kann nur meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass das gemeinsam gelingt.

Einige Bundesländer melden bereits einen starken Anstieg der Delta-Variante. Kommen wir mit den Impfungen schnell genug voran?

Wieler: Es ist mittlerweile bekannt, dass die Delta-Variante einen höheren R-Wert hat als Alpha. Mit zunehmender Immunität in der Bevölkerung durch die Impfungen wächst der Druck auf das Virus, sich genetisch zu verändern und damit auch die Immunantwort zu umgehen. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die bisher zugelassenen Impfstoffe nicht gegen Delta wirken. Aber natürlich sind wir beunruhigt, weil ständig neue Varianten entstehen werden. Sie müssen schnell erkannt werden und dann die Kontaktnachverfolgung intensiv betrieben werden. Je niedriger die Inzidenzen sind, desto besser kann das den Gesundheitsämtern gelingen. Die Verbreitung wird aber durch die Basismaßnahmen eingeschränkt: Mund-Nasen-Schutz und Abstand hilft gegen alle Varianten. Das Ziel muss sein, so schnell wie möglich so viele Impfbereite wie möglich zu impfen.

Wie weit ist Delta in Deutschland aktuell schon verbreitet?

Wieler Wir liegen bei der Delta-Variante deutschlandweit inzwischen bei 15 Prozent. Das heißt, der Anteil hat sich seit dem letzten Bericht vor einer Woche etwa verdoppelt. Die Alpha-Variante hat sich entsprechend verringert und liegt nun bei rund 75 Prozent. Wir sehen also die erwartete Zunahme von Delta. Das bestätigt die bisherige Erkenntnis: Es war nie eine Frage, ob der Kreuzungspunkt kommt, an dem Delta die vorherrschende Variante wird, sondern nur wann.

Wie hoch schätzen Sie das Risiko neuer Escape-Varianten ein, vor denen die Impfstoffe nicht schützen?

Wieler: Weltweit betrachtet ist die Pandemie noch sehr aktiv, schauen Sie zum Beispiel nach Chile oder Indien. Solange die Pandemie läuft, wird es neue Varianten geben. Momentan lässt sich noch nicht sagen, wann eine Auffrischung der Impfungen nötig sein wird. Auch das hängt von der Entwicklung von Varianten ab. Weltweit tauschen wir unsere Daten aber sehr gut aus. Die Impfstoffe könnten auch innerhalb weniger Wochen angepasst werden. Die Forschungsarbeiten, auch der Hersteller selbst, laufen kontinuierlich weiter. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir immer zeitnah einen Impfstoff haben. Aber entscheidend ist, dass wir eine Grundimmunität aufbauen, denn dann sind die Krankheitsverläufe auf die Bevölkerung bezogen nicht mehr so schwer.

Rechnen Sie mit einer niedrigen Impfbereitschaft unter Kinder und Jugendlichen?

Wieler: Die Stiko hat die Impfungen grundsätzlich für alle Kinder freigestellt, aber explizit empfohlen wurde sie nur für Kinder mit Vorerkrankung. Das erhöht natürlich die Impfbereitschaft nicht. Sie hängt aber auch stark vom Infektionsgeschehen ab. Es werden vermehrt Fälle bei Kindern auftreten, schon jetzt sehen wir größere Ausbrüche der Delta-Variante in Schulen. Wenn bereits Geimpfte die positiven Wirkungen weitererzählen, wird sich auch dieser kommunikative Effekt niederschlagen. Natürlich ist das Thema sehr emotional. Aber gerade bei Kindern müssen wir die Sicherheitsaspekte gesondert betrachten. Die Stiko wird das weiter beobachten und ihre Empfehlungen kontinuierlich anpassen, wenn die Datenlage über mögliche Nebenwirkungen bei Kindern besser ist.

Zur Person Lothar Wieler wuchs in Oberpleis auf. Nach dem Abitur studierte er in Berlin und München Veterinärmedizin. Nach beruflichen Stationen in Ulm, München, Gießen, wo er sich für das Fach Infektionskrankheiten und Hygiene der Tiere habilitierte, war er Professor für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre in Berlin. Seit 2015 ist er Präsident des Robert Koch-Instituts in Berlin. ga

Müssen an Schulen also alle Schutzmaßnahmen weiterhin gelten?

Wieler: Ja. Wir empfehlen, dass in Schulen weiter getestet und Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sollte bis zum nächsten Frühjahr so sein. Aus zwei zentralen Gründen: Zum einen wollen wir ja das Infektionsgeschehen niedrig halten, weil auch Kinder schwer erkranken können. Und zum anderen haben wir natürlich das Ziel, dass die Schulen offen bleiben..

Brauchen wir unterschiedliche Regeln beim Reisen für Geimpfte und Ungeimpfte?

Wieler: Für Hochrisikogebiete gelten nach wie vor Quarantäneregeln und bei Virusvariantengebieten gibt es noch schärfere Regeln. Innerhalb Europas wäre es schön, wenn es einheitliche Regeln gibt.

Die Reisezeit hat bereits begonnen, die einheitlichen Regeln gibt es aber noch nicht.

Wieler Das sind politische Prozesse. Wir können dazu nur Empfehlungen geben. Ich bin schon glücklich darüber, dass es ein interoperables Impfzertifikat in Form der App gibt. Aber es wäre schön, wenn die Reisetätigkeit nicht zu intensiv wird. Deswegen empfehlen wir weiterhin, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.

Wie wohl ist Ihnen dabei, wenn Sie Fußballspiele vor Publikum im Stadion sehen?

Wieler Wenn es rein um den Infektionsschutz geht, bin ich darüber natürlich nicht glücklich. Aber das ist eine gesellschaftspolitische Abwägung. Im Münchner Stadion gibt es immerhin ein Hygienekonzept, das den Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete erlaubt und auch die Anreise regelt. Aber wenn ich ein vollständig gefülltes Stadion sehe, dann habe ich dafür nicht viel Verständnis. Reisen von Fans kreuz und quer durch Europa sind für den Infektionsschutz natürlich nicht sinnvoll.

Ist es vertretbar, dass die EM-Abschlussspiele in Großbritannien stattfinden?

Wieler: Aus infektionsmedizinischer Sicht ist das keine gute Idee.

Die Pandemie hat Ihnen als RKI-Präsident eine besondere Aufmerksamkeit verschafft. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Wieler: Man braucht eine gewisse Krisenfestigkeit, das ist klar. Aber das Entscheidende ist, dass dieses Institut extrem leistungsstark ist. Die Einschätzungen, die ich mitteile, sind ja durch viele intensive Gespräche, Analysen, Auswertungen von vielen Daten im Haus entstanden. Zu Beginn haben wir uns täglich in unserem Krisenstab über die epidemiologische Lage beraten, inzwischen haben wir das auf zwei Tage pro Woche begrenzt. Aber nach wie vor ist ein großes Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Erarbeitung von unseren Erkenntnissen beteiligt. Mit so kompetenten Leuten kann man sich ziemlich sicher sein, dass man die Dinge gut einschätzen kann. Und ansonsten braucht man ein vernünftiges privates Umfeld, gute Freunde und Familie. Jetzt haben wir 18 Monate durchgestanden, den Rest schaffen wir jetzt auch noch.