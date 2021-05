Corona-Pandemie : RKI: Sieben-Tage-Inzidenz sechsten Tag in Folge rückläufig

Berlin Die Corona-Neuinfektionen sinken im Vergleich zur Vorwoche weiter: Das RKI meldet 16.290 Neuansteckungen - das sind knapp 2500 Fälle weniger als am vorigen Sonntag.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Sonntagmorgen bundesweit bei 146,5 - damit entwickelt sich die Sieben-Tage-Inzidenz am sechsten Tag in Folge rückläufig. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 148,6 angegeben, vor eine Woche mit 165,6.