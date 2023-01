Verteidigungsministerin : Rücktritt von Lambrecht erwartet - Debatte um Nachfolge

Berlin Christine Lambrecht schweigt. Auch aus dem Kanzleramt dringt bisher nichts an die Öffentlichkeit. Zwar gilt ein Rücktritt der glücklosen Ministerin als wahrscheinlich. Doch wann?

Die Frage, ob bei einer Neubesetzung an der Spitze des Verteidigungsministeriums zwingend die Parität - jeweils die Hälfte der Kabinettsposten ist mit Männern, beziehungsweise Frauen besetzt - gewahrt bleiben müsse, beantwortete sie mit „Nein“. Es sei etwas anderes, dieses Ziel bei der Regierungsbildung zu formulieren und dann auch zu verwirklichen als in der aktuellen Situation deshalb bestimmte Optionen von vorneherein auszuschließen.

Union: „Lambrecht nie im Amt angekommen ist“

Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, sagte der „Rheinischen Post“, ein Rücktritt wäre konsequent, „weil Verteidigungsministerin Lambrecht nie im Amt angekommen ist, seit sie im Dezember 2021 Ministerin wurde“. Der CDU-Politiker sieht hier auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Verantwortung. Er sagte: „Es war auch nie so, dass Bundeskanzler Scholz Lambrecht eine entscheidende Rolle zugebilligt hätte. Obwohl sie mit Beginn des russischen Angriffskrieges eines der wichtigsten Kabinettsmitglieder geworden ist.“

Zugleich forderte Frei, auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die als Spitzenkandidatin für die hessische Landtagswahl im Herbst gehandelt wird, müsse bald Klarheit über ihre Zukunft schaffen. „Auch Bundesinnenministerin Faeser kann sich offenbar nicht entscheiden, ob sie in Hessen Spitzenkandidatin der SPD werden will oder nicht“, sagte er der Zeitung.

Linke: „Der Wechsel von Personalien wird das Dilemma nicht lösen“

Lambrecht hatte in dem an einer Berliner Kreuzung aufgenommenen Video vor der Geräuschkulisse des Silvester-Feuerwerks über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Das war vor allem in sozialen Medien als unpassend kritisiert worden. Auch die Spekulationen über ihren Rücktritt waren unter Twitter-Usern in Deutschland zeitweise das am meisten diskutierte Thema.