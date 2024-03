Kommentar zur Rüstungsdebatte in Europa Funktionierende Rüstungsindustrie ist unverzichtbar

Meinung | Bonn · In der Vergangenheit haben die Exporte von Rüstungsgütern an bestimmte Länder zu einigen Diskussionen in Deutschland geführt. Der Krieg in der Ukraine hat die Betrachtung darauf allerdings verändert. Bei dem Thema werden die Karten gerade neu gemischt, meint GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

11.03.2024 , 19:00 Uhr

Im Ausland begehrt und geschätzt: der Kampfpanzer Leopard 2 aus deutscher Produktion. Foto: dpa/Armin Weigel