Harsche Kritik der Linken : Rüstungsexporte für 522 Millionen Euro an türkische Marine

Berlin Wegen des Konflikts zwischen den Nato-Partnern Griechenland und Türkei sind Rüstungslieferungen in die beteiligten Länder höchst umstritten. Aus Athen kommt bereits Kritik an deutschen Exporten für türkische Kriegsschiffe.

Die Regierung des EU-Partners Griechenland fordert Deutschland nun auf, den Exportstopp auf Kriegsschiffe auszuweiten. „Griechenland wird durch deutsche Waffen in den Händen der Türkei bedroht“, sagte Außenminister Nikos Dendias in einem am Sonntag veröffentlichen Interview der „Welt am Sonntag“. „Gebt der Türkei nicht etwas, womit sie das gesamte östliche Mittelmeer destabilisieren kann.“